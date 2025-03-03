10% жителей Крыма хотят продлить отдых на 8 Марта — намерены взять отгулы и отпуск

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

В марте не будет сокращенной рабочей недели, хотя Международный женский день приходится на субботу. Дополнительный выходной правительство перенесло на 13 июня.

10% работающих жителей Крыма хотят продлить свой отдых на 8 Марта, используя для этого отпуска или отгулы. У 62% опрошенных нет подобных планов. А 17% пока не определились.

Среди тех, кто хочет отдохнуть дольше, работники в возрасте от 35 до 45 лет (12%). Чаще всего же увеличить время отдыха хотят горожане, чей доход составляет от 100 тысяч рублей в месяц (17%).

Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, планируют продлить выходные с помощью отпусков и отгулов: 11 и 8% соответственно.

Производственный календарь SuperJob подскажет, как работаем и отдыхаем в 2025 году.

Время проведения: 6—26 февраля 2025 года

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