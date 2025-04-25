100 000 спецнапитков передали крымским бойцам на фронт

Со складов одной из пивоваренных компаний отгрузили 11 партию специальных витаминизированных напитков для крымских бойцов на фронт в рамках гуманитарной миссии Народного фронта. Общее количество переданных напитков составило уже порядка 100 000 штук с прошлого лета.

Производители сами разработали напиток «Для СВОих» и бесплатно передают бойцам в зону СВО вместе с Народным фронтом, чтобы зарядить ребят энергией и запасом витаминов с учетом сложнейших задач и огромной нагрузки в фронтовых условиях. В каждой бутылке — практически дневная норма всех витаминов вместе с запасом бодрости. С первых дней старта проекта крымским бойцам начали отгружать партии напитков.

В этот раз партия напитков ушла крымским бойцам штурмовых групп. Ребята высоко оценили как вкусовые качества, так и заряд получаемой энергии. С наступлением теплых дней такая помощь особенно актуальна.

Огромное спасибо партнерам, которые все это время продолжают отгружать витаминизированную помощь в таких объемах. Ребята продолжают просить еще, почти все подразделения уже подавали повторные заявки, которые тоже были поддержаны. Витамины и заряд энергии для наших героев, — цитирует пресс-служба руководителя Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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