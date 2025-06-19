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100 дошкольников Севастополя приняли участие в спартакиаде
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

100 дошкольников Севастополя приняли участие в спартакиаде

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 16:40 19.06.2025

В Севастополе состоялась спартакиада «Игры чемпионов» среди дошкольников.  100 малышей из десяти детских садов №2, 69, 71, 83, 88, 91, 123, 125, 126, 127 приняли участие в финале городской спартакиады, приуроченной к празднованию Дня России и 242-й годовщины со Дня основания города Севастополя.

В начале июня в отборочном районном туре приняли участие 750 воспитанников подготовительных к школе групп из 75 дошкольных образовательных учреждений. Ребята соревновались за звание самых ловких, спортивных и сплоченных.

Спартакиада среди дошкольников проходит с 2023 года. Лучшие команды города, которые прошли все этапы соревнований и оказались самыми сильными, смелыми, ловкими и спортивными, прошли в финал. За ребят болела самая преданная группа поддержки – их родители. Кроме того, в программе спартакиады присутствует задание, где в одной команде играют родители и дети. «Игры чемпионов» — это не только дух соперничества и жажда победы, это командная игра, где одной целью объединены родители, дети и педагоги, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Елену Андрус. 

Финальные соревнования состоялись на базе школы «Экотех+». Первое место заняли юные спортсмены из детского сада №69, второе — команда из детского сада №126, третье — ребята из детского сада №91.

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Победители и призеры получили грамоты департамента образования и науки Севастополя, медали и спортивные кубки. Все участники награждены поощрительными призами.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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