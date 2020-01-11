100 лет прожить — 10 тысяч рублей получить. Единовременная помощь долгожителям Севастополя

С 2020 года региональная единовременная денежная помощь долгожителям Севастополя, которым исполнилось 100 и более лет, увеличена до 10 тысяч рублей.

В рамках госпрограммы «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения» в нашем городе оказывается единовременная денежная помощь долгожителям. В прошлом году размер такой выплаты составлял 4 тысячи 600 рублей. С этого года выплата увеличена и тем, кому исполнится 100 и более лет начиная с 1 января текущего года, получат ко дню рождения уже 10 тысяч рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора городского комплексного центра социального обслуживания Наталью Авсейкову.

Чтобы получить пособие, долгожителю либо его законному представителю необходимо обратиться в Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания по ул.Хрусталева, 27.

Для назначения выплаты необходим минимальный пакет документов. Поскольку все виды денежной помощи носят заявительный характер, необходимо заполнить заявление, а к нему приложить копию паспорта и СНИЛС. Деньги долгожитель получает наличными в кассе учреждения. В прошлом году такую помощь получили 18 севастопольцев, — пояснила Наталья Авсейкова.

Руководитель комплексного центра особо подчеркнула, что денежную выплату можно получить и после дня рождения, вплоть до конца 2020 года.