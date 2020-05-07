100 тысяч рублей штрафа за ложный телефонный звонок. История из Симферопольского района

Перед судом предстал житель Симферопольского района за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в местной администрации.

Прокуратурой Симферополя поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Симферопольского района по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений), — сообщили в прокуратуре.

Установлено, что подсудимый в ноябре 2018 года, находясь по месту своей работы, действуя из хулиганских побуждений, отправил на электронный адрес Единой дежурно-диспетчерской службы района заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в здании администрации Симферопольского района.

Подсудимый в ходе судебного разбирательства свою вину в совершении преступления признал в полном объеме. По результатам судебного разбирательства к жителю Симферопольского района применены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей.