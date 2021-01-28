100 взрывоопасных предметов с начала года обнаружили в Севастополе пиротехники МЧС России

Первый промежуточный итог работы в 2021 году подводят пиротехники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по г. Севастополю.

За неполный месяц январь – по состоянию на 28 число – в севастопольском регионе они обнаружили и обезвредили 100 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. В том числе 3 авиабомбы, 34 артснаряда, 14 мин, а также иные боеприпасы. Напомним, первой находкой года стала авиационная осколочная бомба советского производства АО-10, обнаруженная 2 января в самом центре Севастополя – на глубине около полутора метров и в четырёх метрах от берега на дне Артиллерийской бухты. Предмет был незамедлительно вывезен и ликвидирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Среди недавних операций – обезвреживание целого ряда боеприпасов 25 января в Нахимовском районе. Так, два артснаряда, миномётная мина и авиабомба SC-50 были обнаружены 25 января в лесу на расстоянии в 1 километр от станции Мекензиевы горы. Также в лесополосе в районе улицы Липовенко удалось обнаружить и обезвредить 6 артснарядов, 6 ручных гранат, 2 миномётные мины и 41 единицу прочих боеприпасов.

26 января с горы Пельван-Аба – район села Орловка – пиротехники МЧС России вывезли для последующего уничтожения 8 взрывоопасных предметов: 7 артснарядов и одну ручную гранату. Боеприпасы были обнаружены ранее отрядом «Крымсевастопольпоиск».

Севастопольские пиротехники МЧС России продолжают активную работу по ликвидации взрывоопасных находок, связанных с грозным наследием Великой отечественной войны на территории региона и в черноморской акватории, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Спасатели напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывоопасными, ни в коем случае не прикасайтесь к ним и незамедлительно сообщите в МЧС по номеру «101»!