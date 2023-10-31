1000 лет российской истории: в России запустят первый мультимедийный просветительский автопоезд-музей

Перед зрителями предстанет 1000 лет российской истории. Тачскрин-панели, цифровые реконструкции, управляемые жестами носители и проекции представят множество захватывающих фактов о великих династиях, а также развенчают мифы о средних веках и многое другое», — рассказал член Общественной палаты РФ, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

По его информации, поезд представляет с собой пять спроектированных по последнему слову техники автовагонов в сборной конфигурации, которые, по сути, станут передвижным городком с собственной инфраструктурой. По мнению Ивана Есина, посещение мультимедийного города-трансформера станет уникальным опытом как для жителя региональных столиц, так для горожан малых населенных пунктов. «Автопоезд расскажет о первых шагах на пути к русской государственности, принятии христианства и крещении Руси, затронет историю города-героя Севастополя, а также предложит взглянуть на привычные вопросы современной истории под новым углом и дать оценку таким событиям, как создание и крушение СССР, перестройка, восстановление государства и причины начала СВО», — обратил внимание он и подчеркнул, что за три часа посещения экспозиции гости смогут не только пройти несколько отдельных экспозиций и открыть для себя историю России, но и попробовать новую программу профориентации «Билет в будущее» в действии, которая также уже несколько лет успешно действует в Севастополе.

По словам Ивана Есина, в путешествие по всей стране поезд-музей отправиться в честь Дня народного единства с площадки на ВДНХ. Кроме того, навигатор автопоезда «Россия – Моя история» настроен на новые территории, куда он поедет уже в 2023 году. Новый формат экспонирования охватит самые удаленные области страны, десятки тысяч человек благодаря автопоезду увидят основные выставки исторического парка «Россия – моя история», а почти половину цифровой инфраструктуры автопоезда займут материалы проекта «Билет в будущее», в том числе, курса «Россия-мои горизонты», снискавшего популярность по все стране. Автопоезд создан на основе экспозиций Патриаршего совета по культуре по поручению Президента РФ В. В. Путина Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Министерства просвещения РФ.

Немало важно, как отметил член Общественной палаты РФ, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин, что маршрут следования автопоезда, разрабатываемый в данный момент, дополняется по запросу от регионов и будет направлен и на отдаленные районы.