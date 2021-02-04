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Крым поставил антирекорд по летальным исходам пациентов с коронавирусом
Фото: ckstockphoto, pixabay.com

103 человека заболели, 101 выздоровел, пятеро умерли. Коронавирус в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:23 04.02.2021

По состоянию на утро 4 февраля в Севастополе зарегистрированы 103 новых случая заболевания COVID-19.

101 человек выписан после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 34 лет до 91 года. Во всех случаях течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.  

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 10108 человек. В настоящий момент выздоровели 9053 человека, 409 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 403 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 79 человек. Заполняемость коек составляет 52%.

Под наблюдением находится 607 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

103 человека заболели, 101 выздоровел, пятеро умерли. Коронавирус в Севастополе

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