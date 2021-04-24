105 заболевших за сутки. Коронавирус в Крыму

За 23 апреля в Крыму зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 73 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.