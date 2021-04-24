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В Крыму – 151 новый случай коронавирусной инфекции. Зато выздоровевших за сутки – 319 человек
Фото: valelopardo, pixabay.com

105 заболевших за сутки. Коронавирус в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:39 24.04.2021

За 23 апреля в Крыму зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 73 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2575 человек.

105 заболевших за сутки. Коронавирус в Крыму

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