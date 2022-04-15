109 выявленных случаев за сутки, выздоровели 122 человека. Covid-19 в Крыму

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 14 апреля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрирован 109 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 180 425 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 58 249 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 122 человека, выздоровевших за весь период – 172 619, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.