11 апреля 1944 года советские войска освободили Керчь. Как город-Герой вспомнил о событиях 76-летней давности

11 апреля — 76-я годовщина освобождения Керчи от фашистских захватчиков. В этот день руководство города, главы силовых ведомств возложили цветы к Братским могилам, памятникам Героям. Власти пояснили отсутствие широких и массовых памятных мероприятий.

К сожалению, в условиях жесткого ограничения перемещения по городу, связанного с эпидемиологической ситуацией на полуострове, иначе поступить нельзя, — уточняет пресс-служба горсовета Керчи.

В частности, глава муниципального образования городской округ Керчь Ольга Солодилова отметила:

Мы не встречаемся в нынешнем году на торжественных мероприятиях, посвященных Дню освобождения города, с ветеранами и молодежь, как это традиционно сложилось. Но мысленно мы вместе. Отдаём дань памяти нашим героям и освободителям, возлагаем цветы к братским могилам воинов, защищавших Керчь, и делаем это от имени всех керчан. В то же время и вы можете сделать очень многое, если, оставшись дома, расскажете своим детям и внукам о том, какой ценой досталась эта Великая Победа городу-герою Керчи. Может быть, кто-то из них не знает, за какие заслуги город стал носить имя героя, сколько крови было пролито за нашу свободу и мирное небо. Сделайте это, пожалуйста! Ради нашего общего светлого будущего! Пусть ваши дети знают правду! Пусть они гордятся своей героической Родиной и её славной историей!

Интересно, что некоторые памятные акции перешли в Интернет. Учащиеся театрального отделения ДШИ им. Сердюка и керченский военно-патриотический клуб «Набат» подготовили литературную видеокомпозицию «Мы помним!».