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11 апреля в Севастополе - Исторический фестиваль "Пасха на бастионах"

11 апреля в Севастополе — Исторический фестиваль «Пасха на бастионах»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:00 17.03.2020

Исторический фестиваль «Пасха на бастионах» состоится на территории Мемориального комплекса «Малахов курган». Событие проводится впервые и будет посвящено пасхальным событиям марта 1855 года и 2-й бомбардировке Севастополя в период Крымской войны.

Для гостей откроются интерактивные площадки, рассказывающие о занятиях противоборствующих армий в моменты затишья боевых действий, и проведена реконструкция второй бомбардировки города. Специально для детей начнет работу рекрутское депо, в котором они смогут обучиться строевым приёмам и обращению с русским пехотным ружьём середины 19 века. Самых любознательных гостей приглашаем на интерактивную лекцию по форме и снаряжению русской армии и армии союзников. Любителей морского дела и баталий приглашаем на борт в школу юнги и точки «Синопский бой». В лагере союзников расскажут о старинных рецептах изготовления вафель, фотоделу и игре «Шары». В 15:00 состоится реконструкция исторического эпизода начала второй бомбардировки Севастополя с использованием пиротехники, — анонсирует фестиваль руководитель образовательного проекта «Севастопольские рассказы»  и главный координатор фестиваля Илья Давыдов.

11 апреля в Севастополе - Исторический фестиваль "Пасха на бастионах" 11 апреля в Севастополе - Исторический фестиваль "Пасха на бастионах" 11 апреля в Севастополе - Исторический фестиваль "Пасха на бастионах"

Фестиваль «Пасха на бастионах» — часть большого образовательного проекта «Севастопольские рассказы». Проект, говорят его авторы, направлен на сохранение исторической памяти путем организации исторического фестиваля в апреле 2020 года, проведение «живых уроков» в учебных заведениях города по истории Крымской войны и Первой обороне Севастополя 1854-1855 гг., серии фотовыставок и создание пяти образовательных видеороликов по форме и снаряжению участников Крымской кампании.

Организаторы: Межрегиональная Общественная Организация «Крымская Федерация Страйкбола», Фонд Президентских Грантов, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник».

иллюстрации: Илья Давыдов

11 апреля в Севастополе - Исторический фестиваль "Пасха на бастионах"

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