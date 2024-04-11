11 апреля — 10-летие Конституции Республики Крым

Эта знаменательная дата – символ нашего единства и сплоченности, гражданственности и патриотизма.

Конституция – камертон всей нашей правовой системы, главный документ, по которому живет и развивается Крым. В Основном законе воплощен дух, идеалы и ценности многонационального народа республики.

По Конституции, Республика Крым – демократическое, социальное государство в составе России, человек, его права и свободы являются высшей ценностью.

За 10 лет на полуострове реализованы масштабные проекты, сделан огромный рывок в экономике и социальной сфере, Крым стал современным, динамично развивающимся регионом России.

Все достижения – это проекция стратегических ориентиров, зафиксированных в нашей Конституции, которая служит фундаментом для всех преобразований, надежно защищает интересы крымчан и республики.

Желаю всем здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго!, — говорится в поздравлении Юрия Гоцанюка.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым