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11 апреля — 10-летие Конституции Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:14 11.04.2024

Поздравление Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка с 10-летием Конституции Республики Крым.

Сегодня мы отмечаем 10-летие Конституции Республики Крым.

Эта знаменательная дата – символ нашего единства и сплоченности, гражданственности и патриотизма.

Конституция – камертон всей нашей правовой системы, главный документ, по которому живет и развивается Крым. В Основном законе воплощен дух, идеалы и ценности многонационального народа республики.

По Конституции, Республика Крым – демократическое, социальное государство в составе России, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

За 10 лет на полуострове реализованы масштабные проекты, сделан огромный рывок в экономике и социальной сфере, Крым стал современным, динамично развивающимся регионом России. 

Все достижения – это проекция стратегических ориентиров, зафиксированных в нашей Конституции, которая служит фундаментом для всех преобразований, надежно защищает интересы крымчан и республики. 

Желаю всем здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго!, — говорится в поздравлении Юрия Гоцанюка.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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