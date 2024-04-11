11 апреля — 10-летие Конституции Республики Крым

Поздравление Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка с 10-летием Конституции Республики Крым.
Сегодня мы отмечаем 10-летие Конституции Республики Крым.
Эта знаменательная дата – символ нашего единства и сплоченности, гражданственности и патриотизма.
Конституция – камертон всей нашей правовой системы, главный документ, по которому живет и развивается Крым. В Основном законе воплощен дух, идеалы и ценности многонационального народа республики.
По Конституции, Республика Крым – демократическое, социальное государство в составе России, человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
За 10 лет на полуострове реализованы масштабные проекты, сделан огромный рывок в экономике и социальной сфере, Крым стал современным, динамично развивающимся регионом России.
Все достижения – это проекция стратегических ориентиров, зафиксированных в нашей Конституции, которая служит фундаментом для всех преобразований, надежно защищает интересы крымчан и республики.
Желаю всем здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго!, — говорится в поздравлении Юрия Гоцанюка.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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