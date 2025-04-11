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11 апреля - День Конституции Республики Крым
иллюстрация: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

11 апреля — День Конституции Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:55 11.04.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем Конституции Республики Крым.

11 апреля мы отмечаем День Конституции Республики Крым.

Этот праздник объединяет нас, напоминает о ценностях свободы и народовластия, справедливости и равноправия, патриотизма и взаимного уважения, которые мы вместе отстаивали в 2014 году.

Именно эти ценности отражены в нашей Конституции. Именно они являются фундаментом развития российского Крыма, лежат в основе всех преобразований во всех сферах жизни.

Конституция определяет нашу республику как демократическое, правовое и социальное государство в составе Российской Федерации. Предоставляет всем народам, проживающим на крымской земле, равные права на сохранение и свободное развитие национальных языков, культур и традиций, гарантирует свободу деятельности общественных объединений, обеспечивает идеологическое и политическое многообразие, а также широкий спектр мер социальной поддержки граждан.

Основы нашего единства – любовь к России и ответственность за судьбу Отечества, традиции предков и уважительное отношение друг к другу.

Спасибо всем, кто своим самоотверженным трудом, своими знаниями, творчеством и профессионализмом способствуют развитию и процветанию нашей республики!

С праздником, друзья! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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