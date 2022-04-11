11 апреля – день освобождения Керчи. Этой светлой дате 1944 года предшествовали жесточайшие бои советской армии с фашистами. За время боев в городе было уничтожено более 85% зданий. Встречали освободителей чуть более 30 жителей из почти 100 тысяч, населявших город в 1940 году. За героизм, мужество населения и подвиги воинов в Великой Отечественной войне Керчи присвоено звание города-Героя, а 137 воинов удостоились звания Героя Советского Союза.

Страшно представить, что творили фашисты в городе. В конце 1941 года они хозяйничали в Керчи всего полтора месяца, но последствия их пребывания были чудовищными. В Багеровском рву за это время они расстреляли семь тысяч человек. Материалы по преступлению были представлены на Нюрнбергском процессе. Но все эти ужасы не сломили дух керчан. Часть советских войск спустилась в Аджимушкайские каменоломни. Сжигаемые жаждой, травимые газами, голодные, в сырости и холоде сражались наши воины.

31 октября 1943 года началась Керченско-Эльтигенская десантная операция. В ночь на 3 ноября начал высадку основной десант в районе Глейки-Жуковки-Опасного. Пять с половиной месяцев здесь стоял фронт. 11 апреля 1944 года Керчь была полностью освобождена.

Город-Герой Керчь помнит и гордится своими защитниками и освободителями!

В сквере Славы прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков.

Много страданий и горя выпала на долю нашего города в годы Великой Отечественной войны. Почти 800 дней полыхала война на керченской земле: шли ожесточенные бои, высаживались десанты, лилась кровь… Дважды захватывали гитлеровцы Керчь, темная ночь оккупации растянулась в общей сложности более чем на два года. Но Керчь не покорилась. Керчь выстояла! Немеркнущая боевая слава Керчи увенчана высокой наградой — почетным званием город-Герой, — отметил глава керченской администрации Святослав Брусаков.

Память павших воинов участники митинга почтили минутой молчания.

В День освобождения Керчи юные керчане приняли эстафету регионального проекта «Вахта Памяти поколений — Пост № 1». С 11 апреля и до 9 мая, Дня Великой Победы мальчишки и девчонки школ города-Героя Керчи, юнармейцы и кадеты будут нести Почетный караул у Вечного огня в Сквере Славы.

Также в сквере Славы прошла патриотическая акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой состоялись развертывание 10-метровой георгиевской ленты и раздача георгиевских ленточек — как дань уважения, вечной памяти и искренней благодарности героям Великой Отечественной – защитникам Родины.

Фото: администрация Керчи.

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