Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | 11 августа на мысе Фиолент (Севастополь) произошло два несчастных случая
актуально в республике
фото: pikist.com

11 августа на мысе Фиолент (Севастополь) произошло два несчастных случая

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:17 12.08.2024

11 августа с разницей в 2 часа в Севастополе произошло два несчастных случая на скалах у дикого пляжа «Баунти» на мысе Фиолент:

  • в 6 часов 39 минут поступила информация, что 35-летний мужчина получил травму ноги. Спасатели транспортировали его с крутого склона к карете скорой помощи.
  • в 8 часов 42 минуты в экстренные службы очевидцы сообщили, что в том же районе другой мужчина сорвался со скалы – к сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Узнайте больше:  Внимание! В Крыму разыскивают мужчину и женщину: пропали Эдуард Мамасалыков и Елена Чос

МЧС России по Севастополю напоминает, что на скалах и в горах запрещено:

  • подходить к обрывам;
  • передвигаться по крутым, обрывистым и сыпучим тропам;
  • делать фотографии и селфи с риском для жизни;
  • заходить в пещеры, заниматься скалолазанием без спецснаряжения и подготовки;
  • находиться на обвалоопасных берегах, под ними и в местах возможного камнепада;
  • употреблять алкоголь.

ВАЖНО: если в планах не прогулка, а поход, пройдите регистрацию на сайте МЧС России (https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups)!

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
ГУ МЧС России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.