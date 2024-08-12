11 августа на мысе Фиолент (Севастополь) произошло два несчастных случая

11 августа с разницей в 2 часа в Севастополе произошло два несчастных случая на скалах у дикого пляжа «Баунти» на мысе Фиолент:
- в 6 часов 39 минут поступила информация, что 35-летний мужчина получил травму ноги. Спасатели транспортировали его с крутого склона к карете скорой помощи.
- в 8 часов 42 минуты в экстренные службы очевидцы сообщили, что в том же районе другой мужчина сорвался со скалы – к сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.
МЧС России по Севастополю напоминает, что на скалах и в горах запрещено:
- подходить к обрывам;
- передвигаться по крутым, обрывистым и сыпучим тропам;
- делать фотографии и селфи с риском для жизни;
- заходить в пещеры, заниматься скалолазанием без спецснаряжения и подготовки;
- находиться на обвалоопасных берегах, под ними и в местах возможного камнепада;
- употреблять алкоголь.
ВАЖНО: если в планах не прогулка, а поход, пройдите регистрацию на сайте МЧС России (https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups)!
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С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе