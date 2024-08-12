11 августа на мысе Фиолент (Севастополь) произошло два несчастных случая

11 августа с разницей в 2 часа в Севастополе произошло два несчастных случая на скалах у дикого пляжа «Баунти» на мысе Фиолент:

в 6 часов 39 минут поступила информация, что 35-летний мужчина получил травму ноги. Спасатели транспортировали его с крутого склона к карете скорой помощи.

в 8 часов 42 минуты в экстренные службы очевидцы сообщили, что в том же районе другой мужчина сорвался со скалы – к сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

МЧС России по Севастополю напоминает, что на скалах и в горах запрещено:

подходить к обрывам;

передвигаться по крутым, обрывистым и сыпучим тропам;

делать фотографии и селфи с риском для жизни;

заходить в пещеры, заниматься скалолазанием без спецснаряжения и подготовки;

находиться на обвалоопасных берегах, под ними и в местах возможного камнепада;

употреблять алкоголь.

ВАЖНО: если в планах не прогулка, а поход, пройдите регистрацию на сайте МЧС России (https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups)!

Просмотры: 10