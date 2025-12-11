11 декабря: День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма

11 декабря – День памяти евреев и крымчаков – жертв нацизма.

В этот день 1941 года тысячи наших земляков – евреи, крымчаки, цыгане, люди других национальностей – были расстреляны на десятом километре Феодосийского шоссе под Симферополем. За несколько дней на этом месте гитлеровцы уничтожили свыше 18 тысяч человек: мужчин и женщин, стариков и детей.

С точки зрения фашистов, единственная вина этих людей состояла в том, что они являлись «расово неполноценными элементами» общества.

По словам одного из свидетелей расправы, перед расстрелом в отдельный котлован собрали всех детей – под предлогом якобы создания детских яслей. А потом – дословно: «…два офицера, одетых в резиновые плащи, противогазы и резиновые перчатки, брали детей и их губы мазали каким-то жидким раствором и тут же бросали в сторону уже мертвыми… Таким образом было умерщвлено около 500 детей».

После этого, вспоминает очевидец, мужчинам и женщинам приказали раздеться донага и встать в три шеренги. По команде по ним открыли огонь…

Противотанковый ров на Феодосийском шоссе не единственное место массовых расправ над советскими гражданами. В Крыму таких мест десятки. По подсчетам историков, в ходе геноцида на территории полуострова погибло 40 тыс. евреев и крымчаков, а также несколько тысяч цыган.

Преступления нацистов не имеют срока давности. Только законченные мерзавцы и отморозки могут замалчивать и тем более оправдывать эти преступления, пытаясь лепить из палачей «национальных героев». И только законченные идиоты могут считать, что им это сойдет с рук. И что они не повторят судьбу своих позорных кумиров.

Мы помним все и всех: и подвиги, и злодеяния, и героев, и преступников. Мы чтим память жертв нацизма. Это наш священный долг перед живыми и погибшими, перед российским народом и всем человечеством, — говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым