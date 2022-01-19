11 февраля состоится конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя

Сегодня в ходе внеочередной 59-й сессии Симферопольского городского совета депутатским корпусом единогласно принято решение о назначении даты проведения конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя на 11 февраля.

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе будет размещено в газете «Южная столица Крым», на сайте Симферопольского городского совета, а также на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, — уточнил председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев.

Напомним, врио главы администрации крымской столицы назначен Максим Балахонов. Без всякого риска предположим, что 11 февраля он займет должность градоначальника Симферополя уже на постоянной основе.

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