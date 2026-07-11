11 июля: где можно заправиться в Феодосии

В Феодосийском округе в субботу на семи заправках «АТАН» можно будет приобрести бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. С 10:00 заправиться можно по адресам:
- пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 – А-95 ультра
- г.Феодосия, ул.Челнокова, 71 – А-95 ультра
- г. Феодосия, Керченское шоссе, 18/Б – ДТ ультра
- г.Феодосия, с.Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б – А-95 ультра, ДТ ультра
- г.Феодосия, пгт.Коктебель, ул.Ленина, 150 – ДТ ультра
- г.Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 – ДТ ультра
- г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 – А-95 ультра, ДТ-ультра
Ким отметил, что продолжают действовать ограничения: в одну машину можно заправить 20 литров, заправка в канистры запрещена.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
источник: РИА Новости Крым
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