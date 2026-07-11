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Новости Республики

11 июля: где в Белогорском районе Крыма купить топливо

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 11:21 11.07.2026

11 июля в свободной продаже в Белогорском районе на шести заправках с 10:00 есть бензин АИ-95 и дизель. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.

На сети «АТАН» бензин появится по адресам:

  • г. Белогорск, ул. Николая Бойко 2/А — АИ-95 ультра
  • пгт Зуя, Автодорога А291 Керчь-Симферополь-Севастополь(Таврида)183км+100м — АИ-95 ультра, ДТ ультра
  • с.Вишенное, ул. В. Хребтовой, 1а — ДТ ультра
  • В сети «ТЭС»:
  • пгт Зуя, пер. Мирный, 25, АИ-95 NP
  • Мичуринское сельское поселение, 155-й километр трассы Таврида, 25, АИ-95- NP
  • Криничненское сельское поселение, трасса Таврида, АИ-95- NP

Продолжает действовать ограничение в 20 литров на одну машину и запрет на заправку в канистрах продолжает действовать.

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В Феодосийском округе купить топливо в субботу можно на семи заправках «АТАН».

Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин сообщал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.

Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.

источник: РИА Новости Крым

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