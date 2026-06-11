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фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

11 июня Православная церковь чтит память Святителя Луки — комментарий Сергея Аксёнова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:53 11.06.2026

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в День памяти Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.

«…Как ни грозно, как ни тяжко наше время, не будем унывать и падать духом: будем верить всем сердцем, что конечная победа достанется не темным силам ада, а непобедимой силе любви и правды Божией».

Это слова из проповеди Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, выдающегося врача, богослова, исповедника. Они дают нам правильные ориентиры в жизни, учат быть твердыми в вере и всегда, даже в самых тяжелых обстоятельствах, сохранять надежду на помощь и милость Господа.

11 июня Православная церковь чтит память Святителя Луки.

Сегодня его мощи находятся в Свято-Троицком монастыре, в самом центре Симферополя. Поток паломников сюда не иссякает. Миллионы людей по всей России, по всему православному миру обращаются к святому врачу с просьбами о помощи. И получают эту благодатную помощь в ответ на свои молитвы. Число чудесных исцелений невозможно подсчитать, его знает один только Бог. Многие случаи задокументированы и подтверждены врачами.

Жизнь Святителя полна уроков для всех нас.

Это урок абсолютной, несгибаемой веры в Промысел Божий, когда талантливый врач во время жесточайших гонений на Церковь принял решение стать священником, а затем и епископом.

Это урок подлинной любви к Родине, которую репрессированный советской властью священнослужитель пронес через ссылки, гонения и невзгоды.

Это урок милосердия и любви к ближнему, урок самоотверженного служения людям: будущий святой в своей земной жизни спас жизнь и здоровье тысячам людей.

Святителю отче Луко, моли Бога о нас! – говорится в комментарии Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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