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11 волонтеров Крыма – участников акции «Мы вместе» получили награды от Президента РФ

11 волонтеров Крыма – участников акции «Мы вместе» получили награды от Президента РФ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:02 06.08.2020

В Симферополе 11 крымских волонтеров получили памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Президента Российской Федерации В. Путина».

Награда от имени Президента России – лучший показатель значимости деятельности волонтерского движения. Такое мнение в ходе торжественной церемонии высказала вице-премьер – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Своим примером вы воспитываете молодое поколение, создаете новый образ современных, созидательных, неравнодушных и энергичных граждан своей страны. Высокая оценка вашей работы со стороны Президента России – лучший показатель вашего труда. От всего сердца выражаю искреннюю благодарность каждому из вас за помощь и доброту, милосердие и активную гражданскую позицию и желаю дальнейших успехов, – подчеркнула Романовская.

За организацию работы республиканского и региональных штабов, активную помощь пожилым гражданам, медикам и всем обратившимся за помощью жителям республики памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Президента Российской Федерации В. Путина» были награждены 11 крымчан: Андрей Абрамов, Дмитрий Архирейский, Алексей Афанасьев, Мария Антуфьева, Валерия Белая, Яна Бакутова, Ольга Борисова, Диана Волчкова, Михаил Голован, Александр Мартыненко, Артем Малов.

11 волонтеров Крыма – участников акции «Мы вместе» получили награды от Президента РФ

11 волонтеров Крыма – участников акции «Мы вместе» получили награды от Президента РФ

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