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фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

111 раз с начала августа в Крыму горела сухая растительность. Причина? Чаще всего — халатность

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:55 21.08.2024

«Травяные» пожары являются одной из главных проблем в летний пожароопасный сезон. Халатность при обращении с огнём и детская шалость чаще всего являются причиной возникновения большого количества возгораний сухой травы. Только за вчерашний день наши пожарные 5 раз ликвидировали возгорания сухой растительности.

Так, например, дежурный состав ПЧ пгт Научный выезжал для тушения огня на открытой территории в районе с. Скалистое (Бахчисарайский р-н). Площадь пожара составила 400 кв.м. В Нижнегорском районе силами сотрудников ПЧ с. Охотское было ликвидировано возгорание сухой травы на площади 400 кв.м. вблизи с. Изобильное. Дежурная смена ПЧ пгт Багерово потушила пожар на открытой территории в районе с. Горностаевка (Ленинский р-н). Площадь его составила 300 кв.м., — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

МЧС Республики Крым обращает внимание граждан: 21-25 августа ожидается аномально-жаркая погода. Максимальная температура воздуха составит 32°…37° градусов. В данных температурных режимах возникает вероятность возникновения ландшафтных пожаров.

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Также на территории Крыма с 17 апреля 2024 г. действует особый противопожарный режим.

Категорически запрещено:

  • разводить костры, сжигать отходы, сжигать сухую траву, мусор, сжигать стерню, пожнивные остатки и разводить костры на полях и в лесах;
  • оставлять на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны с газом;
  • использовать противопожарные расстояния между зданиями и строениями под складирование строительных материалов;
  • бросать горящие спички и окурки.
  • оставлять в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112»!

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