111 раз с начала августа в Крыму горела сухая растительность. Причина? Чаще всего — халатность

Так, например, дежурный состав ПЧ пгт Научный выезжал для тушения огня на открытой территории в районе с. Скалистое (Бахчисарайский р-н). Площадь пожара составила 400 кв.м. В Нижнегорском районе силами сотрудников ПЧ с. Охотское было ликвидировано возгорание сухой травы на площади 400 кв.м. вблизи с. Изобильное. Дежурная смена ПЧ пгт Багерово потушила пожар на открытой территории в районе с. Горностаевка (Ленинский р-н). Площадь его составила 300 кв.м., — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.