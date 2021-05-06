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112 школ Крыма полностью отказались от бумажных журналов
Иллюстрация: ВК

112 школ Крыма полностью отказались от бумажных журналов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:00 06.05.2021

Школы двух городов и двух районов Крыма перешли в «цифровое поле».

Одно из важных современных направлений в сфере образования – переход общеобразовательных организаций на безбумажную форму учета успеваемости и посещаемости. Именно поэтому в сентябре 2020 года министерство образования, науки и молодежи РК запустило пилотный проект «Безбумажный вариант». В его рамках ряд муниципальных образований Крыма с 1 сентября 2020 года начал использовать электронные журналы без параллельного заполнения бумажного аналога. Школы к запуску пилотного проекта были готовы: дистанционное обучение позволило апробировать систему и наработать опыт.

Учебный год подходит к концу. На данный момент полностью перешли на электронный журнал все школы города Симферополя, Саки, а также Джанкойского и Нижнегорского районов. Всего — 112 образовательных учреждений. К проекту присоединяется всё больше школ. Всего из 523 муниципальных школ Крыма электронный журнал ведут в 210.

Запуская цифровые государственные сервисы, мы преследуем единственную цель – улучшить качество жизни людей. И достигать этой цели планируем за счёт повышения скорости оказания госуслуг, дебюрократизации и удобства пользования нашими сервисами, – заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Отказ от бумажных журналов и полный переход в «цифровое поле» избавляет классных руководителей от постоянного заполнения списков, упрощает выставление оценок. Учителям-предметникам больше не нужно тратить время на вычисление средних оценок за четверть и написание аналитических отчетов: система автоматически заполняет нужные таблицы. Ученики со смартфона могут наблюдать за всеми изменениями в журнале, появлением домашних заданий и объявлений, а родители – контролировать их успеваемость.

 

112 школ Крыма полностью отказались от бумажных журналов

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