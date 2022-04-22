116 пациентов – с подтвержденным COVID-19. Ситуация в Севастополе

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 23 человека. Выписаны 27 пациентов. На данный момент в больницах находится 220 пациентов, из них 116 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 255 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 22 апреля в городе зарегистрированы 65 новых случаев заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 92 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 83 100 человек, выздоровели 80 343, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 22 апреля сделали прививку от коронавируса 311 902 человека. Второй этап вакцинации прошли 300 426 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 22 апреля поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.