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372 случая заражения коронавирусом за сутки. «Ковидная» хроника Крыма
Фото: pxhere.com

116 пациентов – с подтвержденным COVID-19. Ситуация в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:49 22.04.2022

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 23 человека. Выписаны 27 пациентов. На данный момент в больницах находится  220 пациентов, из них 116 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 255 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 22 апреля в городе зарегистрированы 65 новых случаев заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 92 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией  83 100 человек, выздоровели 80 343, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 22 апреля сделали прививку от коронавируса 311 902  человека. Второй этап вакцинации прошли  300 426  жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 22 апреля поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


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