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За один день – 161 случай заражения коронавирусом в Севастополе
Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

117 пациентов – с подтвержденным COVID-19. Ситуация в ковидных стационарах Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 10:45 16.04.2022

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 13 человек. Выписаны 29 пациентов. На данный момент в больницах находится  211 пациентов, из них 117 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 255 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 16 апреля в городе зарегистрированы 98 новых случаев заболевания COVID-19. Смертельных случаев нет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией  82 821 человек, выздоровели 79 995, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 16 апреля сделали прививку от коронавируса 310 722 человека. Второй этап вакцинации прошли  299 288 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 16 апреля поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


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