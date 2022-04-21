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За сутки в Крыму выявлено свыше 400 случаев заражения коронавирусом

118 пациентов – с подтвержденным COVID-19. Ситуация в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:42 21.04.2022

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя был госпитализирован 31 человек. Выписаны 17 пациентов. На данный момент в больницах находится  225 пациентов, из них 118 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 255 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 21 апреля в городе зарегистрированы 49 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 2 человека в возрасте 80 и 84 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией  83 035 человек, выздоровели 80 305, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 21 апреля сделали прививку от коронавируса 311 569  человек. Второй этап вакцинации прошли 300 153 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 21 апреля поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


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