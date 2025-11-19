Прямо сейчас:
118 севастопольских многодетных семей получили выплату в размере 300 тысяч рублей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:43 19.11.2025

Единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей в Севастополе осуществляется при рождении третьего ребенка в молодой семье, а в случае рождения двух и более детей выплата производится на каждого ребенка. Мера предусмотрена в рамках реализации федерального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья».

Начиная с 1 января 2025 года один из родителей в молодой семье (возраст до 35 лет включительно) или единственный родитель может оформить выплату при рождении третьего или последующего ребенка. Для получения средств необходимо иметь регистрацию по месту жительства или пребывания в Севастополе. В случае ее отсутствия подойдут иные документы — например, договор найма или судебное решение, подтверждающие проживание в городе. С начала 2025 года единовременную выплату получили 118 семей на 120 детей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента труда и соцзащиты населения Елену Силаеву.

В семье Лилии и Сергея Чубук трое детей: старший сын Лев, средняя дочь Алиса, и недавно родилась малышка Оливия.

Выплату 300 тысяч рублей мы оформили через МФЦ. Пришла она быстро — примерно в течение одного месяца. Мы купили на эти деньги автомобиль. Семья у нас очень активная и подвижная: летом мы часто путешествуем по Крыму. Также детей возим на кружки, поэтому машина была нам действительно необходима. Покупка автомобиля помогает нам экономить время и значительно упрощает жизнь, а для нашей большой семьи это крайне важно, — поделилась многодетная мама Лилия.

При определении права на единовременную выплату не учитываются дети:

 — в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах;
— находящиеся под опекой (попечительством) в молодой семье или переданные под опеку (попечительство) из молодой семьи.

Подать заявление на выплату можно в управлении адресной соцподдержки населения или в МФЦ. Инициатива входит в комплекс мер, направленных на укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с детьми и стимулирование роста числа многодетных семей в Севастополе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

