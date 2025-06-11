12-16 июня: нотариусы города Севастополя, работающие в выходные и праздничные дни

В Нотариальной палате города Севастополя озвучили нотариусов, к которым можно обратиться в праздничные дни (ссылки кликабельные!):
Список нотариусов города Севастополя, работающих 12 июня 2025 года
Список нотариусов города Севастополя, работающих 13 июня 2025 года
Список нотариусов города Севастополя, работающих 14 июня 2025 года
Список нотариусов города Севастополя, работающих 16 июня 2025 года
источник: Нотариальная палата города Севастополя
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С тегами: Нотариальная палата города Севастополя