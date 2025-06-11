12-16 июня: нотариусы города Севастополя, работающие в выходные и праздничные дни

Утвержден план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО и организации их профориентации﻿

Узнайте больше: Утвержден план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО и организации их профориентации﻿

В Нотариальной палате города Севастополя озвучили нотариусов, к которым можно обратиться в праздничные дни (ссылки кликабельные!):

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