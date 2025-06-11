Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | 12-16 июня: нотариусы города Севастополя, работающие в выходные и праздничные дни
Новости Республики
Внимание! ГИБДД Севастополя просит помощи - устанавливают личность погибшего пешехода

12-16 июня: нотариусы города Севастополя, работающие в выходные и праздничные дни

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 18:23 11.06.2025

В Нотариальной палате города Севастополя озвучили нотариусов, к которым можно обратиться в праздничные дни (ссылки кликабельные!):

Список нотариусов города Севастополя, работающих 12 июня 2025 года

Список нотариусов города Севастополя, работающих 13 июня 2025 года

Список нотариусов города Севастополя, работающих 14 июня 2025 года

Список нотариусов города Севастополя, работающих 16 июня 2025 года

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Утвержден план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО и организации их профориентации﻿
Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Нотариальная палата города Севастополя

Нотариальная палата города Севастополя
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.