В Качинском муниципальном округе города Севастополя состоялся прием граждан нотариусом﻿
фото: Нотариальная палата города Севастополя

В Качинском муниципальном округе города Севастополя состоялся прием граждан нотариусом﻿

23.09.2025

23 сентября 2025 года нотариусом города Севастополя  проведён приём граждан в Качинском муниципальном округе города Севастополя. Нотариус ответила на вопросы жителей, связанные с наследствами, брачными договорами, регистрацией имущества. Проведение подобных мероприятий является актуальным для населения отдалённых районов Севастополя.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

Просмотры: 3

