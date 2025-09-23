В Качинском муниципальном округе города Севастополя состоялся прием граждан нотариусом﻿

23 сентября 2025 года нотариусом города Севастополя проведён приём граждан в Качинском муниципальном округе города Севастополя. Нотариус ответила на вопросы жителей, связанные с наследствами, брачными договорами, регистрацией имущества. Проведение подобных мероприятий является актуальным для населения отдалённых районов Севастополя.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Нотариальная палата города Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Нотариальная палата города Севастополя