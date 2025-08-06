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12 августа в Севастополе - приём предпринимателей по вопросам в сфере транспорта

12 августа в Севастополе — приём предпринимателей по вопросам в сфере транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:02 06.08.2025

12 августа заместитель прокурора Южной транспортной прокуратуры Александр Корнюшкин при участии Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведут приём предпринимателей.

Приём будет проходить по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав предпринимателей в сфере транспорта. В частности, будут рассмотрены:

  • нарушения прав предпринимателей в морских и речных портах: задержки грузов, неправомерные действия со стороны портовых властей, несоблюдение договорных обязательств;
  • проблемы пассажирских перевозок: незаконные сборы, высокие тарифы, плохое качество услуг;
  • ошибки таможенных органов: задержки оформления, неправомерные действия сотрудников;
  • нарушения законодательства в сфере железнодорожного транспорта: задержки грузов, неправомерные тарифы.
  • проблемы в сфере авиаперевозок: задержки рейсов, неправомерные действия авиакомпаний.
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ВНИМАНИЕ: запись на приём осуществляется только по предварительной регистрации: ССЫЛКА (https://forms.yandex.ru/u/6662dea45d2a062fe8cbb70c)

Дата: 12 августа

Время: 16:00 — 18:00

Место: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе, Проспект Генерала Острякова, 87

По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону +79787186245

12 августа в Севастополе - приём предпринимателей по вопросам в сфере транспорта

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