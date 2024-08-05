12 августа в Севастополе стартует «ИнформУИК»

На 24-ом заседании Севастопольской городской избирательной комиссии (СГИК) утверждены сроки проведения адресного информирования и оповещения избирателей о дне, времени и месте, а также о формах голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва способом поквартирного (подомового) обхода (проект «ИнформУИК»).

Обход избирателей членами участковых избирательных комиссий будет проводится в два этапа – в период с 12 по 18 августа и с 26 августа по 1 сентября 2024 года. На маршрутах адресного информирования избирателей планируется задействовать 700 обходчиков.

До 11 августа обходчики пройдут соответствующее обучение.

Для удобства наших избирателей команды избиркомов будут работать на обходах в рабочие дни с 17 до 20 часов, а в выходные и праздничные дни с 12 до 20 часов. Узнать участников проекта «ИнформУИК» можно будет по униформе: брендированные футболки и бейсболки с логотипом Севастопольской городской избирательной комиссии, бейдж с информацией о члене комиссии, заверенный печатью территориальной избирательной комиссии, кроме того, каждый из них будет иметь удостоверение, — пояснила Председатель СГИК Нина Фаустова.

Напомним, что в проекте «ИнформУИК» в предыдущую предвыборную кампанию (выборы Президента России) было задействовано 806 обходчиков. Они побывали в 152 тысячах квартир и домов. Это 99% от общего числа домовладений Севастополя. Обходчики проинформировали 242 134 избирателя (охват составил 72% от общего числа избирателей).

Выборы депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

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