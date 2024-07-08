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12 евпаторийцев получили земельные участки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:30 08.07.2024

Глава администрации Евпатории Александр Юрьев вручил постановления на предоставление в собственность земельных участков 12 жителям города, относящимся к льготной категории граждан. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте». По его словам, в их числе 4 многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, 1 человек из числа реабилитированных народов. 7 участков получили жители города, у которых в собственности не более 10 квадратных метров жилья.

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Усилили работу в этом направлении. Сейчас на постоянной основе ставим в очередь и исключаем из нее в связи с утратой оснований. На данный момент в очереди находятся порядка 460 граждан различных льготных категорий, – отмечает Александр Юрьев.

12 евпаторийцев получили земельные участки 12 евпаторийцев получили земельные участки 12 евпаторийцев получили земельные участки 12 евпаторийцев получили земельные участки

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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