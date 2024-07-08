12 евпаторийцев получили земельные участки

Глава администрации Евпатории Александр Юрьев вручил постановления на предоставление в собственность земельных участков 12 жителям города, относящимся к льготной категории граждан. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте». По его словам, в их числе 4 многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, 1 человек из числа реабилитированных народов. 7 участков получили жители города, у которых в собственности не более 10 квадратных метров жилья.