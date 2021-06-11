12 июня в Севастополе — свето-пиротехническое шоу

Свето-пиротехническое шоу, которое состоится в Севастополе в День России (12 июня), расскажет о главных вехах истории города и Крыма – о боевых подвигах, мирной жизни, памятниках культуры и истории, строительстве Крымского моста.

Лозунг шоу – «Соединяя берега». Благодаря пиротехническим эффектам импровизированный мост соединит берега Севастопольской бухты. Он станет символом единства прошлого, будущего и настоящего, объединения людей разных поколений, а также планов с их реализацией. Для воплощения этого сложного технического замысла на мероприятие соберутся лучшие пиротехники из разных уголков России. Шоу также объединит тысячи зрителей — любителей фейерверков, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Кроме того, жителей и гостей Севастополя будут ждать фейерверк и лазерное шоу. В нем задействуют пожарно-спасательные суда, которые будут выпускать мощные струи воды высотой до 15 метров. На их поверхности зрителям и будет представлено лазерное шоу — узнаваемые образы Легендарного Севастополя.

Шоу будет сопровождаться фрагментами музыкальных произведений, которые зазвучат на набережной в районе Памятника затопленным кораблям. Также музыку к пиротехническому показу зрители смогут услышать, настроив свои телефоны и радиоустройства на определенную радиочастоту.

Кульминацией шоу, посвященного Дню России, станет фейерверк в цветах российского государственного флага. Свето-пиротехническое шоу начнется в 22:00. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Севастополя и АО «Рособоронэкспорт».