12 июля: топливо в Крыму и Севастополе можно купить на 87 заправках

Свободная продажа топлива в Крыму и Севастополе открылась в воскресенье на 87 автозаправочных станциях в различных районах и городах полуострова, сообщают власти.

В канале министерства на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых можно заправиться бензином, также о реализации топлива в свободной продаже сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена. На некоторых заправках, сообщают власти, оплата осуществляется только за наличный расчет.

источник: РИА Новости Крым

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