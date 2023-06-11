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12 июня - праздничные мероприятия в Севастополе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

12 июня — праздничные мероприятия в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:08 11.06.2023

Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня России, в Севастополе начнутся с автопробега. Колонны автолюбителей проследуют по всем районам города. Жители Гагаринского района через улицу Адмирала Октябрьского отправятся до ул. Павла Корчагина, 1, Нахимовского – через Троллейбусный спуск проследуют на Корабельную сторону, а маршрут жителей Ленинского района проложен по проспекту Генерала Острякова до 5-го километра Балаклавского шоссе. Автолюбители из Балаклавы проедут до пересечения улиц Новикова и Крестовского. Начало автопробега в 10:00.

В 14:00 и 16:00 для жителей и гостей города на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» состоятся праздничные концерты. В них примут участие лучшие творческие коллективы Севастополя и образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации.

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Кроме того, праздничные концерты пройдут на открытых площадках – в сквере БРУ им. А. М. Горького и на летней эстраде клуба г. Инкермана. Концерт в Балаклаве начнется в 16:00, а в Инкермане – в 18:00.

Завершится празднование Дня России тематическим кинопоказом. В 21:00 всех желающих приглашают на территорию летнего кинотеатра Матросского бульвара, где покажут российский исторический фильм о первом выходе в открытый космос «Время первых». В это же время на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» можно будет посмотреть российскую спортивную драму «Движение вверх».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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