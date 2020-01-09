12 января в Симферополе — Открытый чемпионат по борьбе куреш

III Всекрымский Открытый чемпионат по национальной борьбе куреш 12 января, в воскресенье, состоится на базе Центра спортивной подготовки сборных команд Крыма (бывший стадион «Локомотив»). Чемпионат с прошлого года носит имя олимпийского чемпиона, вице-президента Федерации спортивной борьбы РК Рустема Казакова. Начало соревнований – в 9 часов 30 минут, торжественное открытие – в 12 часов.

В соревнованиях примут участие более ста лучших борцов – борцы-профессионалы, призеры чемпионатов мира, Европы, начинающие спортсмены со всего Крыма. Сильнейших определят в четырех весовых категориях – до 70, 80 и 90 кг, а также свыше 90 кг. Среди всех чемпионов, кроме того, будет разыгран пояс «Абсолютного чемпиона». Главными призами за первое место в каждой весовой категории станут четыре автомобиля. За второе и третье места – денежный приз (соответственно 100 и 50 тысяч рублей). Абсолютный чемпион также получит титул «Сильнейшего борца Крыма» и денежный приз в 50 тысяч рублей, — отмечает «Крымский спорт».

В Крыму веками проводились ежегодные состязания по борьбе куреш и имена сильнейших борцов становились легендарными. В каждом уголке полуострова были свои прославленные борцы.

Сквозь призму тысячелетней истории национальная борьба куреш стала неотъемлемой частью традиционной культуры крымских татар. С прошлого года Всекрымский Открытый чемпионат носит имя Рустема Казакова – олимпийского чемпиона Мюнхена 1972 года, единственного крымского татарина, который смог подняться на высшую ступень Олимпиады.

Напомним, первый возрожденный после длительного перерыва Всекрымский чемпионат по борьбе куреш прошел 19 ноября в 2017 году. Тогда абсолютным чемпионом стал алуштинец Гурам Черткоев. В прошлом году титул сильнейшего борца Крыма достался симферопольцу Илимдару Саидову.