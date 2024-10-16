Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 12% крымчан никогда не обсуждают дома рабочие проблемы
актуально в республике
12% крымчан никогда не обсуждают дома рабочие проблемы
фото: pikist.com

12% крымчан никогда не обсуждают дома рабочие проблемы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:41 16.10.2024

В опросе сервиса Superjob приняли участие трудоустроенные экономически активные жители Крыма старше 18 лет, состоящие в браке или отношениях.

87%  крымчан обсуждают рабочие вопросы со своей второй половиной: 33% — часто, 54% — иногда. 12% крымчан никогда не обсуждает дома рабочие вопросы.

Мужчины чаще женщин говорят дома о работе, чтобы получить совет или стороннее мнение, а также чтобы поддержать беседу: «Делюсь с целью услышать мнение важного для меня человека»; «Найти понимание ситуации, в которой я оказался»; «У нас много общих тем». Женщинам важнее выговориться, чтобы получить поддержку, сочувствие и эмоционально разгрузиться: «Поделиться, снять часть эмоциональной нагрузки».

Узнайте больше:  Сенатор Артем Шейкин: продающиеся в России смартфоны полностью безопасны, а у YouTube есть будущее

Время проведения: 1—15 октября 2024 года

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
люди в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.