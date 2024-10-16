12% крымчан никогда не обсуждают дома рабочие проблемы

В опросе сервиса Superjob приняли участие трудоустроенные экономически активные жители Крыма старше 18 лет, состоящие в браке или отношениях.

87% крымчан обсуждают рабочие вопросы со своей второй половиной: 33% — часто, 54% — иногда. 12% крымчан никогда не обсуждает дома рабочие вопросы.

Мужчины чаще женщин говорят дома о работе, чтобы получить совет или стороннее мнение, а также чтобы поддержать беседу: «Делюсь с целью услышать мнение важного для меня человека»; «Найти понимание ситуации, в которой я оказался»; «У нас много общих тем». Женщинам важнее выговориться, чтобы получить поддержку, сочувствие и эмоционально разгрузиться: «Поделиться, снять часть эмоциональной нагрузки».

Время проведения: 1—15 октября 2024 года

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