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12 октября - Всероссийский день ходьбы. Симферопольцев ждут на праздник

12 октября — Всероссийский день ходьбы. Симферопольцев ждут на праздник

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:39 08.10.2024

В Симферополе мероприятие, посвящённое Всероссийскому Дню ходьбы, состоится 12 октября в парке культуры и отдыха имени Гагарина. Начнется оно в 10:00, а регистрация участников будет проходить с 9:00 до 10:00 у скульптуры «Три Грации».

Участники смогут преодолеть дистанцию в 4 километра, прогуливаясь по живописным и любимым местам города. Старт запланирован в парке Ю. Гагарина, а финиш — в Ботаническом саду имени Н. В. Багрова Таврической академии Крыма Федерального университета имени В. И. Вернадского.

Цель данного мероприятия — популяризация ходьбы как одного из самых естественных и доступных видов физической активности, который способствует поддержанию здоровья и физической формы. Ходьба подходит для людей любого возраста и уровня подготовки, что делает мероприятие еще более доступным.

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Участие в акции бесплатное для всех желающих. Приглашаем зарегистрироваться на мероприятие по следующей ссылке: Регистрация на Всероссийский день ходьбы.

Не упустите возможность провести время на свежем воздухе, укрепить здоровье и пообщаться с единомышленниками.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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