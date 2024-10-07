12 октября — вводный курс добровольца-поисковика отряда #ЛизаАлерт Крым

12 октября для всех желающих пройдёт вводный курс добровольца-поисковика отряда #ЛизаАлерт Крым, организованный #ЦентромПоискаПропавшихЛюдей в Крыму.

Давно следите за деятельностью отряда, но не знаете, чем можете помочь? Хотите стать добровольцем и участвовать в поисках, но не знаете, с чего начать? Возможно, впервые слышите о поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым? Приглашаем всех, кому интересна деятельность отряда на вводную встречу для новичков в Симферополе. Ждём вас в субботу, 12 октября, по адресу- г. Симферополь, ул.Киевская 41, офисный центр «Фабрика», напротив завода Фиолент. Правое крыло, 4 этаж , 425 кабинет в 15:00. На вводной лекции мы расскажем об отряде, где, как и кого мы ищем, какие бывают виды поисков и как принять в них участие. Вы познакомитесь с различными направлениями нашей деятельности, а также получите ответы на любые вопросы, — отмечают организаторы встречи.