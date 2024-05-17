12% работодателей в Крыму готовы принять на работу сотрудников с судимостью

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.

Законодательство ограничивает виды деятельности, доступные людям с непогашенной судимостью. Хотя большинство работодателей не готовы сотрудничать с ними, лояльность к бывшим заключенным в целом на рынке труда выросла. В Крыму такие работники сегодня есть в 5% компаний. Работодателей, готовых принять на работу кандидата с непогашенной судимостью, — 12%. Готовность трудоустроить ранее судимых демонстрируют добывающие, промышленные и строительные предприятия, — работодатели принимают бывших заключенных на позиции рабочих и разнорабочих, — сообщили в пресс-службе сервиса.