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фото: pikist.com

12% работодателей в Крыму готовы принять на работу сотрудников с судимостью

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:30 17.05.2024

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.

Законодательство ограничивает виды деятельности, доступные людям с непогашенной судимостью. Хотя большинство работодателей не готовы сотрудничать с ними, лояльность к бывшим заключенным в целом на рынке труда выросла. В Крыму такие работники сегодня есть в 5% компаний. Работодателей, готовых принять на работу кандидата с непогашенной судимостью, — 12%. Готовность трудоустроить ранее судимых демонстрируют добывающие, промышленные и строительные предприятия, — работодатели принимают бывших заключенных на позиции рабочих и разнорабочих, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Время проведения: 19 апреля — 15 мая 2024 года

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