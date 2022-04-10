121 случай новой коронавирусной инфекции за одни сутки. Covid-19 в Крыму

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 8 апреля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрирован 121 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 179 615 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки госпитализировано 21 пациент, за все время на стационарном лечении находились 58 117 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 295 человек, выздоровевших за весь период – 171 770, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранение РК.
Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.
Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122,
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