124 пациента – с подтвержденным COVID-19. Ситуация в «ковидных» госпиталях Севастополя

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 26 человек. Выписаны 19 пациентов. На данный момент в больницах находится 213 пациентов, из них 124 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 255 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 8 апреля в городе зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 80 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 82 346 человек, выздоровели 79 428, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 8 апреля сделали прививку от коронавируса 309 454 человека. Второй этап вакцинации прошли 298 097 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 8 апреля поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.