13-14 сентября состоится голосование на дополнительных выборах депутата Симферопольского горсовета РК

Голосование будет проводиться на территории семи избирательных участков, дистанционная электронная форма голосования на предстоящих выборах не предусмотрена.

Одним из самых важных аспектов является обеспечение безопасности при проведении выборов, в том числе неукоснительное соблюдение и выполнение требований правил пожарной безопасности. Все избиратели обязаны соблюдать меры пожарной безопасности и поддерживать установленный противопожарный режим.

В случаях обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС. С порядком действия граждан при обнаружении подозрительных и оставленных предметов можно ознакомиться здесь. При этом гражданам, задумавшим совершение противоправных действий, не стоит забывать об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Кроме того, граждане, задействованные в организации выборного процесса, не должны забывать об ответственности за нарушение избирательного законодательства, за нарушение которого предусмотрены административная и уголовная ответственность. При этом, необходимо помнить и об ответственности за проведение несанкционированных митингов и участии в них граждан.

Контактные телефоны дежурных служб:

— Единая диспетчерская служба в Республике Крым – 112;

— МВД по Республике Крым — (3652) 734-613, (102);

— УФСБ России по Республике Крым — (3652) 291-020, 291-030;

— ГУ МЧС России по Республике Крым — (3652) 550-901, 550-904;

— Аппарат АТК в Республике Крым — (3652) 544-420.

источник: Управление информационной политики Мининформ РК