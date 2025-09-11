Прямо сейчас:
13-14 сентября состоится голосование на дополнительных выборах депутата Симферопольского горсовета РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:45 11.09.2025

13 и 14 сентября 2025 года в столице Крыма будет проходить голосование на дополнительных выборах депутата Симферопольского городского совета Республики Крым третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Принять участие в нем могут граждане Российской Федерации, которые обладают активным избирательным правом на территории данного округа, то есть имеют регистрацию по месту жительства в его переделах. В общей сложности это около 15 тысяч избирателей, зарегистрированных по месту жительства на определенных улицах и переулках Киевского района города Симферополя. Ознакомиться с адресами домов и улиц, входящих в границы тринадцатого округа, можно на сайте Избиркома Крыма.

Голосование будет проводиться на территории семи избирательных участков, дистанционная электронная форма голосования на предстоящих выборах не предусмотрена.

Одним из самых важных аспектов является обеспечение безопасности при проведении выборов, в том числе неукоснительное соблюдение и выполнение требований правил пожарной безопасности. Все избиратели обязаны соблюдать меры пожарной безопасности и поддерживать установленный противопожарный режим.

В случаях обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС. С порядком действия граждан при обнаружении подозрительных и оставленных предметов можно ознакомиться здесь. При этом гражданам, задумавшим совершение противоправных действий, не стоит забывать об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Кроме того, граждане, задействованные в организации выборного процесса, не должны забывать об ответственности за нарушение избирательного законодательства, за нарушение которого предусмотрены административная и уголовная ответственность. При этом, необходимо помнить и об ответственности за проведение несанкционированных митингов и участии в них граждан.

Контактные телефоны дежурных служб:

— Единая диспетчерская служба в Республике Крым – 112;

—  МВД по Республике Крым — (3652) 734-613, (102);

— УФСБ России по Республике Крым — (3652) 291-020, 291-030;

— ГУ МЧС России по Республике Крым — (3652) 550-901, 550-904;

— Аппарат АТК в Республике Крым — (3652) 544-420.

источник: Управление информационной политики Мининформ РК

Просмотры: 11

