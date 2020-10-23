13-15 ноября в Севастополе — форум о новых медиатрендах

13-15 ноября Севастопольский форум о новых медиатрендах пройдёт в онлайн-формате.

В этом году он будет посвящен изменениям в жизни общества, созданию цифрового контента и будущему медиасферы. Подать заявку на участие в онлайн-формате можно до 11 ноября на сайте АИС «Молодежь России» . Участниками мероприятия станут 80 медиаспециалистов, студентов, начинающих и действующих редакторов, копирайтеров, фотографов, видеографов, веб-дизайнеров, маркетологов, специалистов в области SMM, — сообщают организаторы события.

Образовательная программа медиафорума пройдет по четырем направлениям: контент, статичная визуализация, динамичная визуализация, интернет-медиа (SMM) и будет включать лекции, воркшопы, дискуссии, тренд-сессию и встречи с известными деятелями сферы медиа.

Участники смогут пообщаться с экспертами на темы медиа будущего, создания личного бренда, влияние СМИ на молодежь, интернет-медиа. Спикерами выступят представители телеканалов, создатели интернет-изданий, преподаватели и руководители проектов SMM-агентств, фотографы, продюсеры, блогеры и журналисты федеральных СМИ. Команда «Медиасреды» хочет разобраться вместе с участниками, как быстро схватывать новые веяния и адаптировать их под изменяющие условия развития общества, — говорят в оргкомитете.

Событие бесплатное, кандидатам необходимо только заполнить анкету и рассказать организаторам о своем опыте. Это поможет команде «Медиасреды» выбрать самых компетентных и креативных медиаспециалистов.

СПРАВКА: Форум «Медиасреда» – это образовательная площадка для работников сферы медиа, журналистов, медиаволонтеров, контент-менеджеров города Севастополя. На нем участники узнают от известных спикеров о трендах, новых течениях и будущем в медиасфере.

Организаторами выступают Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя.