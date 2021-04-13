13 апреля – День освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков

В этом году 13 апреля отмечается 77-я годовщина освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков. Жителей крымской столицы поздравил Глава РК Сергей Аксёнов.

77 лет назад войска победоносной Красной армии и партизанские соединения очистили столицу Крыма от противника. Вечером 13 апреля 1944 года в Москве в честь освобождения города прозвучал салют: 20 артиллерийских залпов из 224 орудий. 11 воинских частей и соединений получили почетные наименования Симферопольских. Оккупация города продолжалась 865 дней. Жертвами фашистов и их пособников стали тысячи наших земляков. Вечная память погибшим, — отметил Аксёнов.

Он напомнил об одном из крымских символов – легендарной «тридцатьчетверке».

Сегодня на постаменте в сквере Победы в центре Симферополя стоит танк Т-34 с бортовым номером 201, который одним из первых ворвался в Симферополь. Танк соседствует с кафедральным собором в честь святого благоверного князя Александра Невского и с Долгоруковским обелиском, который напоминает о славной победе русских войск под командованием князя Василия Долгорукова-Крымского в 1771 году, сыгравшей большую роль в присоединении Крыма к Российской Империи. Не случайно именно здесь, рядом с храмом в честь святого князя-воина и памятниками, посвященными славным победам нашего Отечества, началось формирование народного ополчения Крыма, которое внесло огромный вклад в победу Крымской весны. Это символ неразрывности и преемственности нашей истории. В 2014 году крымчане вписали в эту историю новую страницу, — подчеркнул Глава Крыма.

Некоторые исторические цифры и факты напомнил сегодня и глава Госсовета РК Владимир Константинов.

Крым без малого три года находился в оккупации, это был очень тяжелый период. Наш народ понес невосполнимые потери. Глазам освободителей полуострова, а это были войска 51-й Армии, отряды партизан, открылась ужасная картина: Крым был практически полностью разрушен, подавляющее большинство сельских поселений было сожжено, разорено. Полуостров опустел: из населения в 1,3 миллиона человек к моменту освобождения осталось меньше 300 тысяч. Больше 200 тысяч крымчан погибло в концентрационных лагерях, около миллиона солдат советской армии пали смертью храбрых в ожесточенных боях на крымской земле. Когда принималось решение о месте проведения Ялтинской конференции, Иосиф Сталин выбрал именно Крым для того, чтобы показать союзникам, насколько велики потери Советского Союза в Великой Отечественной войне. Это действительно незаживающая рана на сердце нашей страны, — заявил Константинов.

Спикер крымского парламента уверен: память о тех событиях не должна померкнуть.

Долгожданное освобождение наступило после жестокой оккупации, когда, несмотря на подрывную деятельность партизан, ни на один день не прекращались репрессии против мирного населения. Улицы Симферополя были усыпаны трупами, которые фашисты умышленно не убирали, чтобы наводить ужас на местное население. За каждого убитого немца публично расстреливали или вешали целую крымскую семью. Сразу после освобождения симферопольцы бросились в концентрационный лагерь в совхозе «Красный», чтобы разыскать своих близких и родных в надежде найти их живыми. Но увидели лишь обугленные трупы, засыпанные колодцы, следы зверских преступлений. Это было жуткое время, которое пережили наши предки. Победа пришла на полуостров действительно «со слезами на глазах». Поэтому освобождение крымской столицы для нас — это важная дата, которую мы помним и ежегодно проводим памятные мероприятия. Наша задача — воспитывать молодое поколение, передавать им память о тех страшных событиях и бороться за правду, — подчеркнул Константинов.