13 ДТП, 24 пожара, пятеро погибших — итоги последней недели 2019 года в Крыму

За прошедшую неделю спасатели в Крыму 13 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате оперативных действий было спасено 17 человек. К сожалению, 3 человека погибло.

Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 24 пожара, из них 7 — пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах было спасено 2 человека, 2 человека погибло. В горно-лесной зоне и на водных объектах полуострова происшествий не зафиксировано, — цитирует пресс-служба министра Чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В ведомстве отмечают: сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.