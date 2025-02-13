13 февраля: информация о ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе

12 февраля загрязненный грунт не вывозили. За все время работ вывезли 665,34 тонны отходов.
13 февраля спасательная служба и волонтеры работают на пляжах Северной стороны.
На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 26 птиц.
Организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.
Работает единый чат волонтеров — официальный чат взаимопомощи в Севастополе.
Напомним, что присоединиться к нему можно по ссылке
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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