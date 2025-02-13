13 февраля: информация о ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе

Работу над ликвидацией последствий в городе продолжила группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС. Специалисты продолжили мониторинг пляжей «Омега», «Парк Победы», береговой линии Северной стороны и Балаклавы. Повторных выбросов мазута не обнаружено.

12 февраля загрязненный грунт не вывозили. За все время работ вывезли 665,34 тонны отходов.

13 февраля спасательная служба и волонтеры работают на пляжах Северной стороны.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 26 птиц.

Организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.

Работает единый чат волонтеров — официальный чат взаимопомощи в Севастополе.

Напомним, что присоединиться к нему можно по ссылке

источник: пресс-служба Правительства Севастополя