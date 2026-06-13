13 июня: где в Феодосии есть бензин в свободной продаже

В Феодосийском округе топливо в свободной продаже в течение дня 13 июня можно приобрести на восьми заправках. Об этом проинформировал глава администрации города Владимир Ким. Доступен бензин марок А-92 и А-95 ультра, а также дизельное топливо.
Приобрести его в Феодосии можно на заправках по адресам: ул. Керченское шоссе, 27/Д (А-95 ультра, А-92, ДТ), Керченское шоссе, 23 (А-95 ультра, ДТ), Керченское шоссе, 18/Б (А-92), а также на ул. Челнокова, 71 (А-95 ультра) и ул. Симферопольское шоссе, 25 (А-92, ДТ).
Кроме того, в свободной продаже бензин на АЗС:
- пгт. Коктебель, ул. Ленина, 150 (А-92).
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с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б (А-92, ДТ).
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пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 (А-95 ультра, А-92).
источник: РИА Новости Крым
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