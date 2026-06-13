13 июня: в Севастополе топливо в свободной продаже появится на 7 заправках

Узнайте больше: В Госдуме на рассмотрении находится законопроект о сохранении порога НДС для малого бизнеса

На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. С 10:00 можно приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, АИ-100 на:

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