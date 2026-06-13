13 июня: в Севастополе топливо в свободной продаже появится на 7 заправках

На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. С 10:00 можно приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, АИ-100 на:
- АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra);
- АЗС 68 ул.Горпищенко 155 (АИ-92, ДТ Ultra);
- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100);
- АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, ДТ Ultra);
- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra);
- АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92);
- АЗС 168 Инкерман Симферопольское шоссе 18А (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: топливо в Крыму