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13 июня: в Севастополе топливо в свободной продаже появится на 7 заправках

Опубликовал: news-parser в Актуально 10:46 13.06.2026

На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. С 10:00 можно приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, АИ-100 на:

  • АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra);
  • АЗС 68 ул.Горпищенко 155 (АИ-92, ДТ Ultra);
  • АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100);
  • АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, ДТ Ultra);
  • АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra);
  • АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92);
  • АЗС 168 Инкерман Симферопольское шоссе 18А (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
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источник: РИА Новости Крым

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